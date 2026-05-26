Meşhur tır şoförü Tanju Akdoğan'ın şirketi iflasını açıkladı

Yüzde 9 bin 900 büyümüştü...

Tanju Akdoğan, gösterişli tırlarıyla meşhur olup, kısa sürede hızla büyüyüp şirketleşti.

İFLASI AÇIKLANDI

Alev çıkaran, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı aksesuarlar bulunan tırlarıyla gösteri yapan Tanju Akdoğan'ın adını taşıyan Neslihan Akdoğan'a ait şirketin iflası açıklandı.

Tanju Akdoğan'ın şirketi olan T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi, geçtiğimiz ay konkordato başvurusunda bulunmuştu.

MAHKEME KARAR VERDİ

Osmaniye 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Mayıs 2026 tarihli kararı ile konkordato talebinin reddine, geçici mühletin kaldırılmasına, 7101 Sayılı Kanunun 20'nci Maddesi ile değişik İcra İflas Kanunu 292/a-b ve c maddesi gereğince T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi'nin iflasına dair karar verdi.

HIZLI BÜYÜDÜ, İFLAS ETTİ

Kuruluşundan kısa bir süre sonra 500 bin lira olan sermayesini 10 milyon liraya çıkarma kararı alan şirket, hemen ardından yeni sermaye artırımı kararı alarak sermayesini 50 milyon liraya çıkardı.

Böylece kuruluşundan sonra kısa sürede şirket sermayesini yüzde 9 bin 900 artırmış oldu.

ŞİRKETİNİ APARTMAN DAİRESİNDE KURDU

Tarihler 9 Kasım 2023'ü gösterdiğinde T Akdoğan Trans şirketinin adresi yine Küçükçekmece ilçesinde bulunan, halk arasında tır garajı olarak tabir edilen, Basın Ekspress Yolu'nun kenarındaki tesislere taşındı.

T Akdoğan şirketi yine adres değiştirdi ve Sefaköy'deki tır garajından Bağcılar'da Taşocağı Yolu'na ardından da yine Bağcılar'daki Batışehir'e şirketin merkezi taşındı.

Son olarak da 30 Mart 2026 tarihinde şirketin merkezi, Osmaniye ilinde bir apartman dairesi olarak gösterildi.

ORDULU TANJU AKDOĞAN MÜDÜR OLDU

2024 yılının başlarında Ordulu Tanju Akdoğan, Neslihan Akdoğan'a ait olan 50 milyon lira sermayeli şirketin müdürü olarak atandı.

MÜDÜRLÜKTEN AYRILDI

Tanju Akdoğan, 6 Kasım 2025 tarihinde Neslihan Akdoğan'ın sahibi olduğu şirketteki müdürlük görevinden ayrıldı.