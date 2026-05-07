Mesud Pezeşkiyan: Düşman bu savaşta İran'ı bölmeyi amaçladı

ABD-İran hattında karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki müzakere sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizlik sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan yeni bir açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı, savaşın başlama nedenini açıkladı.

"DÜŞMAN BU SAVAŞTA İRAN'I BÖLMEYİ AMAÇLADI"

ABD cephesinin güvensizlik yarattığını belirten Pezeşkiyan, bunun görüşmelere engel olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, "Düşman bu savaşta İran'ı bölmeyi amaçladı" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN 'KORSAN GİBİYİZ' SÖZLERİNE YANIT

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerine ABD'nin müdahalelerine ilişkin "Bir bakıma korsan gibiyiz" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Pezeşkiyan, bunun utanç verici bir nitelendirme olduğunu söyledi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPTI

Ülke içindeki birliğin güçlendirilmesine değinen Pezeşkiyan, "İnsanları kolayca yolsuzluk, ihanet veya casuslukla suçlamamalı ve toplumun farklı kesimleri arasında sahte sınırlar oluşturmamalıyız çünkü bugün ülkede savunma cephesinde, İran'ı bütün varlığıyla savunanlar var.

Oysa bunlardan bazıları daha önce kısıtlamalar ve soruşturmalarla karşı karşıya kalmışlardı" ifadelerini kullandı.