Mesud Pezeşkiyan: Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesi

ABD-İran hattında işler kızışıyor.

Son günlerde karşılıklı saldırılar yeniden başlarken ABD Başkanı Donald Trump da tehditlerini artırdı.

ENERJİ SANTRALLERİ HEDEF ALINABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." dedi.

Öte yandan ABD basınının aktardığını göre Trump'ın İran'daki enerji santrallerine yönelik yeni bir saldırı emri vermesinin gündemde olduğu belirtildi.

"ALTYAPILARI HEDEF ALMA TEHDİDİ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ"

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir.” diyen Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Pezeşkiyan, "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil. Ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, savaş ve kriz dönemlerinde ülkeyi yönetmenin zor olduğunu belirterek, İran'ın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için toplumun tüm kesimleri arasında birlik ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.