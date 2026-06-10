Mesud Pezeşkiyan: Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız

İsrail ve İran arasında yaşanan son askeri gerginlik, bölgedeki tansiyonu yeniden zirveye çıkardı.

Sıcak bölgede son gelişme ise ABD cephesinden geldi.

ABD'DEN MİSİLLEME SALDIRISI

ABD ordusu, Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İran, ABD’nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık Körfez’deki üslere misillemelerde bulunduğunu duyurdu.

ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen ülkenin önceki lideri Ali Hamaney'i anma programında konuştu.

Önceliğin ülkede birliğin korunması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti.

"NE SAVAŞ NE BARIŞ DURUMUNDAN ÇIKMALIYIZ"

Halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız. Savaş ülkenin çıkarına değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın." dedi.

Pezeşkiyan, ülkedeki siyasi gruplar ve yetkililere siyasi çekişmeleri kenara koyarak halkın sorunlarına eğilmeleri çağrısında bulundu.