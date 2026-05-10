Mesud Pezeşkiyan'dan, İran halkına 'enerji tasarrufu' çağrısı

Savaşta kazanan yok...

ABD ile İran arasında devam eden savaş iki ülkenin de ekonomisine ciddi hasarlar veriyor.

Savaşın maliyeti taraflar için günden güne artarken ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası Tahran yönetimini zora sokuyor.

PEZEŞKİYAN TASARRUF ÇAĞRISI YAPTI

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, başkent Tahran'da Plan ve Bütçe Kurumu’na yaptığı ziyarette, enerji tasarruf tedbirleri hakkında yaptığı açıklamaları paylaştı.

Yaz döneminin yaklaşmasıyla enerji tüketiminde artış meydana gelebileceğini belirten Pezeşkiyan, enerji kullanımı konusunda tasarruf tedbirleri alınmasını istedi.

"HALK BİLGİLENDİRİLMELİ"

Pezeşkiyan, "Bazı yerel ve ulusal kuruluşlar, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmeli.

Özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu yapan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerekiyor" dedi.

KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Enerji tasarrufu konusunu gündeminde tuttuğunu ve takip ettiğini kaydeden Pezeşkiyan, kamu ortaklığıyla ülkenin enerji şebekesi üzerindeki baskının önlenmesi gerektiğini aktardı.