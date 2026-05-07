Mesut Özarslan ve Burcu Köksal AK Parti yolunda

Siyasette bomba kulis...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir ayrılık yaşanması gündemde.

Bu kapsamda kulislerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ismi öne çıkıyor.

SALI GÜNÜ KATILMASI BEKLENİYOR

Burcu Köksal'ın salı günü, CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

Köksal'ının AK Parti Genel Merkezi'nde bir takım görüşmeler yaptığı öğrenildi.

MESUT ÖZARSLAN'IN DA KATILACAĞI BELİRTİLDİ

Öte yandan AK Parti saflarına katılması beklenen bir isim daha var.

Bu isim geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ROZET TAKILACAK

Mesut Özarslan'ın, Köksal'dan bir gün sonra çarşamba günü partiye katılacağı aktarıldı.

İki isme de rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.