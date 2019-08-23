Mesut Özil Amine Gülşe'ye ekranı yasakladı

2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşe, 7 Haziran 2019'da İngiltere'nin Arsenal takımının yıldız futbolcusu Mesut Özil ile 2 yıllık aşkın ardından evlenmişlerdi.

EKRANA ARA VERDİ

Nikahtan önce oyunculuk yapan Amine Gülşe’ye yeni yayın dönemi için 3 ayrı diziden teklif gitti. Gülşe yapımcılara “Evliliğin tadını çıkarmak, en kısa zamanda anne olmak istiyorum. Ekrana ara vereceğim” cevabını verdi.

MESUT İSTEMİYOR

Daha önceleri Mesut Özil, eşinin yakınlaşma sahnelerinde yer almasını istemediğini şöyle açıklamıştı: “Türk örf ve adetlerine göre yetiştirildim. Amine de bunu gayet iyi biliyor.”

Amine Gülşe'nin ekrana geri dönmeme kararının ardında Mesut Özil'in bu açıklamasının etkili olma ihtimali olabileceği konuşuluyor.