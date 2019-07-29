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Mesut Özil güvenlik önlemlerini artırdı

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, saldırı sonrası Amine Gülşe için özel koruma tuttu.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 14:36..
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Geçtiğimiz hafta eşi Amine Gülşe ve takım arkadaşı Sead Kolasinac ile Londra’da bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenalli futbolcu Mesut Özil, bir daha aynı tatsızlıkların yaşanmaması için yeni önlemler aldı.

Mesut Özil güvenlik önlemlerini artırdı

EVİN ÖNÜNE ÖZEL KORUMA

Amine Gülşe ile birlikte yaşadıkları Londra’daki evlerinin önüne özel korumalarla adeta güvenlik çemberi kurduran başarılı futbolcu, eşine de rahat bir alan yaratıyor.

EŞİNE DE AYRI KORUMA TUTTU

Olay esnasında arabanın içinde korku dolu anlar yaşayan Amine Gülşe’nin bir kez daha aynı durumla karşılaşmasını istemeyen Mesut Özil, eşine özel koruma tuttu.

Yakın koruma, Mesut Özil’in antreman, kamp ve deplansmanlar dolasıyla evde olamadığı zamanlarda Amine Gülşe’yi bir an olsun yalnız bırakmayacak. Güzel oyuncu, nereye giderse gitsin koruması ona eşlik edecek.

Mesut Özil güvenlik önlemlerini artırdı

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