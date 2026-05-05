Met Gala 2026! İşte en çok konuşulan tasarımlar

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi’nde, her yıl mayıs ayının ilk pazartesi akşamı düzenlenen ünlü moda etkinliği Met Gala gerçekleşti.

Dünyaca ünlü isimler, tasarım kıyafetleriyle ve güzellikleriyle yine gündem oldu.

GİGİ YILDIZI

Gigi Hadid, transparan dokular ve heykelsi silüetiyle Met Gala kırmızı halıda adeta parladı. Minimal ama iddialı bu görünümüyle beğeni topladı.

IRINA SHAYK

Irina Shayk, mücevher etkili üst tasarımı ve yalın siyah silüetiyle Met Gala kırmızı halısında poz verdi.

HEİDİ HEYKEL OLDU

Her zaman farkını gösteren Heidi Klum, Met Gala kırmızı halısına bu defa heykel gibi geldi. Heidi'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

KYLİE'DEN VÜCUT ŞOV

Kardashian Ailesi'nin üyelerinden Kylie Jenner, nude tonları ve vücuda kusursuz oturan elbisesiyle göz kamaştırdı.

HAİLEY MODERN

Hailey Bieber, güçlü mavi tonların ve altın dokunuşların olduğu modern elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.

KENDALL

Kendall Jenner, Met Gala kırmızı halısında en iddialı haliyle pozunu verdi. Transparan vücuda oturan elbisesiyle beğenildi.

KİM YİNE İDDİALI

Kim Kardashian, Met Gala kırmızı halısında yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Parlak dokulu, heykelsi formdaki tasarım elbisesiyle vücut hatlarını sergiledi.

Lena Mahfouf, 2026 Met Gala’nın dikkat çeken isimlerindendi.