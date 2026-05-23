Meteoroloji açıkladı! Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, tatil ve ziyaret planlarını hava durumuna göre şekillendirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27-30 Mayıs tarihlerini kapsayan güncel tahmin raporunu yayımlarken, Türkiye genelinde bayram süresince hem sağanak yağışların hem de yaz sıcaklarının etkili olacağı bildirildi.

Özellikle yola çıkacak vatandaşlar için kritik uyarıların yer aldığı raporda, bölge bölge hava durumu detayları da paylaşıldı.

ARİFE VE BAYRAM SÜRESİNCE BEKLENEN HAVA DURUMU

Arife ve Kurban Bayramı süresince beklenen hava durumu şöyle:

Arife Günü (26.05.2026 Salı): Ülke genelinin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (27.05.2026 Çarşamba): Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü (28.05.2026 Perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (29.05.2026 Cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak Çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (30.05.2026 Cumartesi): Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

BAYRAMDA 3 BÜYÜKŞEHRİN HAVA DURUMU

ANKARA: Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı: 9 ila 11 / 22 ila 24,

Çarşamba: 11 ila 13 / 23 ila 24,

Perşembe: 10 ila 12 / 19 ila 21,

Cuma: 10 ila 12 /18 ila 20,

Cumartesi: 9 ila 11 / 18 ila 20

İSTANBUL: Bayramın 2. ve 3. günleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı: 14 ila 16 / 23 ila 25,

Çarşamba: 13 ila 15/ 20 ila 22,

Perşembe: 15 ila 17 / 19 ila 21,

Cuma: 14 ila 16 /18 ila 20,

Cumartesi: 13 ila 15 / 18 ila 20

İZMİR: Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı: 14 ila 16 / 28 ila 30,

Çarşamba: 16 ila 18 / 27 ila 29,

Perşembe: 16 ila 18 / 23 ila 25,

Cuma: 15 ila 17 /21 ila 23,

Cumartesi: 13 ila 15 / 21 ila 23

ANLIK DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR OLUN

Meteoroloji yetkilileri, bayram boyunca hava durumunun anlık değişebileceğini belirterek vatandaşların güncel tahminleri takip etmelerini öneriyor.

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Kurban Bayramı boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERİN HAVA ETKİLİ OLACAK

İstanbul ve Ankara’da yağış ihtimali öne çıkarken, özellikle İç Anadolu’da serin hava etkisini hissettirecek. Başkentte bayramın ilk iki gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği, akşam saatlerinde ise serin havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bayram ziyaretine çıkacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Bayramın ilerleyen günlerinde ise Ankara’da güneşli havanın etkisini artırması ve sıcaklıkların 26 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ’DE YAZ HAVASI

Ege kıyılarında ise adeta yaz havası yaşanacak. İzmir’de bayram boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Özellikle tatil bölgelerinde güneşli hava etkili olacak.

Akdeniz Bölgesi’nde de sıcak hava dikkat çekiyor. Antalya’da bayram süresince hava sıcaklığının 29-30 derece civarında seyretmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklıklarının da tatilciler için elverişli seviyelerde olacağı tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde ise yüksek nemle birlikte bunaltıcı sıcaklar görülebilecek.

GÜNEYDOĞU’DA KAVURUCU SICAKLAR BEKLENİYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise termometrelerin daha yüksek değerleri göstermesi bekleniyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’te sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.