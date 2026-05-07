Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Hafta sonu geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacak hava durumu raporunu paylaştı.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye önümüzdeki günlerde hem gök gürültülü sağanak yağışların hem de mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıkların etkisi altına girecek.

YAĞIŞLAR SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Cuma günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edecek yağışların, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Marmara'nın batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda etkili olacak yağışlı hava, Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin tamamına yayılacak. Yağışların önümüzdeki hafta Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Hava sıcaklıklarındaki değişime dikkat çeken Abdullah Macit, Pazar gününden itibaren termometrelerin yükseleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz."

Macit ayrıca, bu sıcaklık artışının özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz'in batı kesimlerinde daha hissedilir olacağını vurguladı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE "GÖK GÜRÜLTÜLÜ" HAFTA SONU

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu planı yapan vatandaşlar için yağış uyarısı geldi. Üç büyükşehirdeki hava durumuna ilişkin detayları paylaşan Macit, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sıcaklıklar 22-24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar Ankara'da da 22-24 derece civarında seyredecek. İzmir'de de cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak."