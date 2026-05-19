Meteoroloji duyurdu: 81 ilde bahar yağmurları etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yağışlı havanın özellikle yarından itibaren tüm yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Öte yandan mevsim boyunca etkili olan sağanak yağışlarla birlikte, baraj doluluk oranları üst seviyeye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.
Yayınlanan son raporlara göre, bu hafta yurt genelinde gök gürültülü yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, (Düzce ve Zonguldak dışında) Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BARAJLAR YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI
Öte yandan ilkbahar boyunca etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarına da yansıdı.
Etkili olan yağışlarla barajlarda doluluk oranı üst seviyeye yükseldi, bazı barajlarda kontrollü su tahliyesine başlandı.
BUGÜN BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
5 GÜNLÜK HAVA DURUM RAPORU
