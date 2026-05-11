Meteoroloji duyurdu: Yağışlar 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesinde

Havalar bir öyle bir böyle...

Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken zaman zaman ani sağanak yağışlar yaşanabiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl nisan ayında yağışlar normaline göre yüzde 50, geçen yılın nisan ayına göre de yüzde 19 arttı.

SON 66 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Yağışlar 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA YAĞDIKÇA YAĞDI

Akdeniz Bölgesi’nde son 24, İç Anadolu Bölgesi’nde ise son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.

Nisan ayında en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en fazla yağış alan il ise metrekareye 229.3 kilogram ile Siirt oldu.

EN AZ NİSAN YAĞIŞI İSTANBUL'DA

En az nisan yağışı metrekareye 39.1 kilogram ile İstanbul’da kaydedildi.

Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt’te son 66 yılın en yüksek nisan ayı yağışları gerçekleşti.