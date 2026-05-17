Meteoroloji duyurdu: Süper El Nino geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yağışlı hava dalgası, hafta boyunca Türkiye genelinde etkili olacak.

Özellikle çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve ani yağışlara karşı vatandaşlar MGM tarafından uyarıldı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Bugün İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ile Akdeniz’in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

ÖNEMLİ BİR SICAKLIK DEĞİŞİMİ BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği tahmin edilirken diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

MGM, sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.

SU BASKINI VE DOLU RİSKİ İÇİN UYARI

Rüzgarın batı bölgelerde güneyli, doğu bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği; Marmara’nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında ise zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in bazı kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

KUVVETLİ RÜZGARLAR ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLABİLİR

Yetkililer ayrıca Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN SÜPER EL NİNO UYARISI

Meteoroloji uzmanları, temmuzda başlayıp sonbaharın büyük bölümünde etkisini göstermesi beklenen Süper El Nino hava dalgasına karşı da uyarılarda bulundu.

Süper El Nino, en son 1997’de yaşanmış ve ani sağanaklar, taşkınlar, kuraklık ve yüksek sıcaklıklarla tüm dünyayı derinden etkilemişti.

Uzmanlar, bu yıl Süper El Nino’nun temmuzda başlayıp ekim ayının sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirtiyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık 20–22°C civarında.

İstanbul:

Gün boyunca aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Yer yer gök gürültülü geçişler görülebilir. Sıcaklık 22–24°C.

İzmir:

Parçalı bulutlu ve genel olarak yağışsız bir gün bekleniyor. Sıcaklık 28–30°C civarında.

Bursa:

Gün boyu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, zaman zaman kuvvetli yağış görülebilir. Sıcaklık 22–24°C.

Adana:

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Sıcaklık yüksek, 27–30°C civarında.

Antalya:

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde yer yer sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklık 25–28°C.

Samsun:

Gün boyu aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık 18–21°C.

Trabzon:

Kuvvetli sayılabilecek sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak. Sıcaklık 17–20°C.

Diyarbakır:

Parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak ihtimali var. Sıcaklık 24–27°C.

Gaziantep:

Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman hafif sağanak geçişleri görülebilir. Sıcaklık 23–26°C.

Erzurum:

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık 10–14°C civarında, serin ve rüzgârlı bir hava etkili olacak.