Meteoroloji'den 39 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ülke genelinde yükselen sıcaklıklar, mola veriyor.

Güneşin etkisini artırmasıyla, bahar havası da kendini hissettirmeye başlamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, birçok ile yağmur yeniden uğrayacak.

Yağışla birlikte sıcaklıkların da hafif şekilde düşmesi bekleniyor.

39 İLE SARI KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

MGM'den alınan bilgilere göre, bu illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Olası olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Mayıs 2026 Perşembe günü; Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

"KUVVETLİ SAĞANAK GÖRÜLECEK"

“Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri, Samsun, Amasya Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.”

"OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

“Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Burdur’un doğusu ve Isparta’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”