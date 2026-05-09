Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, hafta sonu ve yeni haftada yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durum raporunu yayınladı.
MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Yeni haftanın ilk günü doğu Karadeniz'e kayacak yağışlar, çarşambadan itibaren yine yurdun büyük bölümüne yayılacak.
BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI
Bugün bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Kırklareli 13/23 derece
İstanbul 16/23 derece
Denizli 14/27 derece
İzmir 16/27 derece
Adana 14/29 derece
Ankara 12/23 derece
Samsun 12/21 derece
Erzurum 0/18 derece
Malatya 8/23 derece
Kars 0/17 derece
Diyarbakır 9/25 derece
Gaziantep 12/25 derece
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneli için yaptığı 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle:
