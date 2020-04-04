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Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

DHA |
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Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi.

Konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı bir açıklama yapıldı.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

 

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