Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Yılın son zamanlarını yaşadığımız şu günlerde, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte henüz kar yağışı olmadı. Ancak Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı.

YARIN AKŞAM KAR GELİYOR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul’da halen hafif olarak görülen sağanak yağış, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor."