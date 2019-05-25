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Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece arasında azalacağı beklenirken meteoroloji yetkilileri İstanbulluları sağanağa karşı uyardı.

Haber Merkezi | 25.05.2019 - 07:29..
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Dün gök gürültülü kuvvetli yağışlı bir havanın yaşndığı İstanbul'da meteoroloji yetkilieri bugün de sağanak uyarısında bulundu.

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece arasında azalacağı belirtiliyor. Dün kuvvetli yağış etkisi altında olan İstanbul için Meteoroloji’nin değerlendirmesi, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı olacağı yönünde.

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