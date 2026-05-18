Meteorolojiden yeni hafta tahminleri: Yağışlar devam edecek

Mayıs ayının sonları yaklaşırken Türkiye genelinde yağışların etkisi sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise yer yer altında seyredecek.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu ile Karadeniz'de sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR

Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 26-27 derece civarında olacak.

Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.