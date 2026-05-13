Metin Akpınar milyonlarca liralık hisselerini satıyor

Evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarıyla ve mahkemelerle gündemde olan ünlü oyuncu Metin Akpınar şimdi de milyonlarca liralık hisse satışıyla gündeme geldi.

Akpınar'ın İzmir merkezli Enda Enerji Holding bünyesinde bulunan binlerce hissesini satışa çıkardığı öğrenildi.

8 MİLYON TL

Usta sanatçı sahip olduğu tam 476 bin 399 adet payını satıyor. Bu dev satış işleminin ardından Akpınar’ın yaklaşık 8 milyon TL’lik bir gelir beklediği öğrenildi.

Akpınar’ın sadece Borsa İstanbul’daki şirketlerde değil, aynı zamanda gayrimenkul ve arsa gibi farklı alanlarda da yatırımları bulunduğu biliniyor.