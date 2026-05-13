Metin Diyadin: Tüm çabamız takımı ligde tutabilmek

Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor’a 2-1 yenildi.

Bordo-mavililer, bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak finalde Konyaspor’un rakibi oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kupadaki Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"GAYET İYİ OYNADIK"

Diyadin, "İçinde bulunduğumuz durum... Oyuncu sayısı, sakatlıklar falan, genç oyunculara da şans verdik. Onlar için de önemli böyle durumlarda. Gayet iyi oynadık. Hepsini tebrik ediyorum. 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede oyuncumuz da var, bunlar sevindirici." dedi.

"LİGDE KALMA ADINA MAÇIMIZ VAR"

Ligde hafta sonunda Trabzonspor ile oynayacakları maça değinen Metin Diyadin, "Hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki varlığı önemli, inşallah başaracağız." sözlerini sarf etti.

"ÇABAMIZ TAKIMI LİGDE TUTABİLMEK"

Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin varlığı, hepimizin ötesindedir. Onun için tüm çabamız takımı ligde tutabilmek." dedi.

"LİGDE KALMAMIZ GEREKİYOR"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Özellikle bu hafta 2 tane Trabzonspor maçı oynayacağız ve zorlu bir süreçteyiz. Ligde kalmamız gerekiyor. Bu anlamda da bazı oyuncularımızın, isim saymama gerek yok, sakatlık olsun, başka sebepler olsun, takımdan ayrıldılar. Sezonu kapattılar diyelim. 3-4 tane oyuncumuz da Kasımpaşa maçında oynayan oyuncularımız vardı. Artı hafta sonu oynayacağımız maçtan dolayı çok daraldı kadro. Rotasyonun da rotasyonu gibi oldu ama gerçekten çocuklar çok iyi oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler. 3-4 tane genç oyuncumuz var. Yetenekliler. Gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Sevindiğimiz taraf da çocuklar çok iyi oynadı. Süre almayan oyuncular, az alanlar ve onlarla altyapıdan bizim çocuklarımız da gayet iyi oynadı. Ancak odaklanacağımız tek maç var. Hafta sonu Ligde kalma adına Trabzonspor maçı için çok önemli bir maça gideceğiz. İnşallah buraya ligde kalıcı olarak döneriz" ifadelerini kullandı.