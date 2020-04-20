Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki

Koronavirüsle mücadele kapsamında ‘evde kal’ çağrısına uyan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Fevzioğlu, gelen bir yoruma sinirlendi.

Yayın sırasında "FETÖ'cü oldun" diyen Hüseyin Çolakoğlu adlı takipçisine cevap veren Fevzioğlu, "FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem." dedi.

"ÖMRÜMÜ VERDİM"

Fevzioğlu, “Bana FETÖ’cü diyenlerin alnını karışlarım. Ben ömrümü verdim FETÖ ile mücadeleye… Şimdi bana FETÖ’cü diyenler, onlar FETÖ’cü. Hadi oradan. Yallah. Terbiyesiz adam. İmanıma laf ettirmem, milliyetçiliğime laf ettirmem, FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem.“ diye konuştu.

Metin Feyzioğlu: Bana FETÖ'cü diyenin alnını karışlarım İZLE

"SEN KİM OLUYORSUN, AŞAĞILIK"

“Sen git FETÖ’cülerin yalakalığını yap, kuyruğuna yapış. Sen git düşmanımın düşmanı dostumdur diyen FETÖ’cülerin peşine yapış.” diyen Fevzioğlu, tepkisini şöyle sürdürdü:

“Sosyal mesafeyi azaltıp, gel de yüzüme konuş. Sen kim oluyorsun da bana FETÖ’cü diyorsun. Aşağılık. Hakarete hakaretle cevap verilebilir. Bu ülkede FETÖ ile yanyana getirilemeyecek 3 kişiden biri benim.”