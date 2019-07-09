Metin Hara, Adriana'nın fotoğraflarını silmedi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı, 2017 yılında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birçok kişi, bu aşkın reklam olduğunu öne sürdü.

Ancak Adriana ile Metin'in aşkı, 2 yıla yakın sürdü.

Adriana Lima ile Metin Hara, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini kesin bir şekilde noktaladı.

Kısa bir süre içinde yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima, yine bir Türk ile sevgili oldu. İkili, teknelerinden Mikonos'a inerken el ele objektiflere takıldı.

DANS EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Uyar ve Lima daha sonra bir partiye katıldı. Çift dans ederken görüntülendi. İkili daha sonra da Mikonos sokaklarında paparazzilere yakalandı.

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLAR DURUYOR

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak ayrılıktan sonra da sosyal medya sayfasından kaldırmadığı Adriana Lima fotoğraflarının hala yerinde durması dikkat çekti.

TAKİPÇİLER UYARDI

Bazı takipçileri fotoğraflara yorum yaparak, "Ayrıldınız, sil artık" ifadelerini kullandı.