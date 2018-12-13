Adrina Lima'nın, Instagram hesabından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj, ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı.

37 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima, 1.5 yıldır 36 yaşındaki Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşıyordu.

Adriana Lima, Instagram’a “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”‬ diye yazdı. Ardından 1.5 yıllık sevgilisi, yazar Metin Hara’yı takipten çıkardı. Bu gelişme çiftin ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

"MİAMİ'DE BULUŞACAĞIZ"

Metin Hara, “Ayrılmadık, 18 Aralık’ta Miami’de buluşacağız” diye açıklama yaptı.