taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3773
Euro
6.13285
Altın
1245.695
Borsa
90959.13
Gram Altın
215.173

Metin Hara: Ayrılmadık

Adriana Lima'dan ayrıldığı iddia edilen Metin Hara'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Metin Hara: Ayrılmadık

Adrina Lima'nın, Instagram hesabından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj, ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı.

37 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima, 1.5 yıldır 36 yaşındaki Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşıyordu.

Adriana Lima, Instagram’a “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”‬ diye yazdı. Ardından 1.5 yıllık sevgilisi, yazar Metin Hara’yı takipten çıkardı. Bu gelişme çiftin ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

"MİAMİ'DE BULUŞACAĞIZ"

Metin Hara, “Ayrılmadık, 18 Aralık’ta Miami’de buluşacağız” diye açıklama yaptı.

Metin Hara: Ayrılmadık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

296
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

10
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

94
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

21
Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

134
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

50
Theresa May güven oylamasını kazandı

Theresa May güven oylamasını kazandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir