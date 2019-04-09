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Metin Türkcan: Eşim başkasından hamile kaldı

Ünlü gitaristi Metin Türkcan, üç yıl önce boşandığı eşi Deniz Gönen Özdemir'le yeniden davalık oldu.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 06:54..
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Pentagram grubunun gitaristi Metin Türkcan, üç yıl önce boşandığı eşi Deniz Gönen Özdemir'e çocuğunun velayetini almak için dava açtı. Metin Türkcan, eski eşinin boşanma aşamasındayken kendisini aldattığını ve şimdi Ali Özdemir'le evli olduğunu öne sürdü.

Metin Türkcan: Eşim başkasından hamile kaldı

"ÇOCUK BENDEN DEĞİL"

Velayetin değiştirilmesi davasının dilekçesinde Metin Türkcan'ın avukatı şu ifadelere yer verdi: "Boşandıkları tarihte Deniz Gönen Özdemir, bir başkasından hamile kalmıştır. Hamilelik dönemi boşanma süreci içinde olduğundan ikinci bebek Metin Türkcan'ın adına nüfusa kaydedilmiştir. İkinci çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen Metin Türkcan da soybağının reddi davası açmıştır. Deniz Gönen Özdemir'in yeni eşi Ali Özdemir de çocuğun kendisinden olduğunu mahkemede kabul etmiş ve nüfusuna kaydettirmiştir. Boşanma sonrası değişen şartlar göz önüne alındığında çocuğun velayetinin davacı müvekkilime verilmesini istiyoruz."

"ALKOL ŞİŞESİ ELİNDEN DÜŞMEZ"

Deniz Gönen Özdemir'in avukatı da, "Deniz Gönen Özdemir, Ali Özdemir'le boşandıktan 2 yıl sonra evlenmiştir. İddia edildiği gibi herhangi bir aldatma ve sadakatsizlik yoktur. Fotomodel ve oyuncu olan müvekkilim şimdi kariyerini sonlandırmıştır. Alkol şişesini elinden düşürmeyen davacı Metin Türkcan, sürekli turnelere gitmektedir. Davacının uzunca bir süre bir klinikte psikolojik tedavi gördüğü bilinmektedir. Çocuk konserlere götürülerek sabahlara kadar uyur vaziyette kulislerde görülmüştür. Davanın reddini istiyoruz." dedi.

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