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Metrelerce yükseklikte nikah kıydılar

Bursa'da yaşayan ve yaptıkları bir tırmanışta evlenme kararı alan dağcı çift; kayalıkların üstünde, deniz manzarası eşliğinde, metrelerce yükseklikte yapılan törenle dünyaevine girdi.

İHA | 19.11.2019 - 09:15..
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Bursa'da öğretmenlik yapan ve aynı zamanda dağcılık merakı bulunan Sevda Oruç ve Semih Keskin, bir süre önce evlenme kararı aldı.

GÜNDOĞDU TEPESİ'NDE NİKAH

Sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir nikah için arayışa geçen doğa dostu çift, her zaman tırmanış yaptıkları Gündoğdu Tepesi'nde nikah kıymak için karar aldı.

Metrelerce yükseklikte nikah kıydılar

1 SAAT TIRMANIŞ

Nikah için hazırlıklara başlayan çift, 17 Kasım Pazar günü için nikah tarihi alarak hazırlıklara başladı. Nikah günü 1 saatlik zorlu tırmanışın ardından Gündoğdu Tepesi'ne ulaşan çift, kayalıkların tepesinde, Marmara Denizi manzarası eşliğinde nikah kıyarak dünyaevine girdi.

Metrelerce yükseklikte nikah kıydılar

UNUTULMAZ ANLAR

Nikah memuru evlilik cüzdanını geline teslim ederken, Sevda Oruç ve Semih Keskin çiftinin dünyaevine girdiği bu unutulmaz anlarına, her zaman beraber tırmanış yaptıkları arkadaşları da eşlik etti. Nikah sonrası Gündoğdu Tepesi'nde düğün dansı yapan çift, insanların doğaya ait olduğunu ve kendilerinin de bunun için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Metrelerce yükseklikte nikah kıydılar

"DOĞAYI SEVİYORUZ"

Doğayı sevdikleri için böyle bir yerde nikah kıymak istediklerini söyleyen Sevda Oruç, "Çünkü doğaya aidiz, doğayı seviyoruz. Nikahımızı da her zaman geldiğimiz ve mutlu olduğumuz Gündoğdu Tepesi'nde yapmak istedik." dedi. Kendilerini hür hissettikleri, her zaman geldikleri bir yerde nikah kıydıklarını söyleyen Semih Keskin ise "Mutluyum, hem hayat arkadaşımla birlikte bir yola girdim, hem de böyle bir ortamda nikah kıyma hayalimizi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Metrelerce yükseklikte nikah kıydılar

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