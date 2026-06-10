Metrelerdeki kırmızı sayıların sırrı ortaya çıktı: Çoğu kişi sadece tasarım sanıyor

Şerit metre kullanan hemen herkesin dikkatini çekmiştir, ancak çoğu kişi sebebini bilmez.

Siyah sayıların arasında, belirli aralıklarla yerleştirilmiş bazı sayılar parlak kırmızı bir renkle vurgulanır.

Çoğu insan bunun sadece görsel bir tasarım veya üretici firmanın bir tercihi olduğunu düşünür.

Ancak bu kırmızı işaretlerin arkasında, özellikle inşaat ve marangozluk sektöründe işleri muazzam ölçüde hızlandıran ve profesyonellerin hayatını kolaylaştıran bir amaç yatıyor.

Bu yüzden kırmızı sayılar kullanılıyor

Pek çok şerit metre modelinde bu kırmızı işaretler, her 16 inçte bir (yaklaşık 40,6 santimetre) karşımıza çıkar. Bu özel aralık, özellikle inç ve fit gibi emperyal ölçü sisteminin kullanıldığı ülkelerdeki inşaat standartlarından kaynaklanmaktadır.

İnşaat sektöründe, özellikle ahşap veya hafif çelik karkas duvar yapımında, duvarı taşıyan dikey dikmeler (saplamalar) standart olarak birbirine 16 inç mesafeyle yerleştirilir. Metre üzerindeki kırmızı sayılar, ustaların her seferinde sıfırdan hesaplama yapmasına gerek kalmadan, bir sonraki dikmenin nereye geleceğini tek bir bakışta görmesini sağlar. Böylece montaj işlemleri hatasız ve çok daha hızlı bir şekilde tamamlanır.

Hata payını azaltıyor, hız kazandırıyor

Bu işaretlerin bir diğer avantajı ise geniş yüzeylerde birden fazla noktayı işaretlerken ortaya çıkıyor.

Ölçümü her defasında baştan başlatmak yerine, sadece kırmızı sayıları takip ederek yüzey boyunca hızlıca ilerlemek mümkün oluyor. Bu da hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de insan kaynaklı ölçüm hatalarının önüne geçiyor.

Ülkemizde neden çok sık kullanılmıyor?

Türkiye'nin de dahil olduğu, metrik sistemin (santimetre ve metre) hakim olduğu ülkelerde bu kırmızı inç işaretleri pratik olarak günlük işlerde çok fazla kullanılmaz. Çünkü bizdeki inşaat ve marangozluk standartları genellikle santimetre bazlı ölçülere dayanır.

Buna rağmen piyasada satılan birçok şerit metrede bu kırmızı sayıları görmeye devam ederiz. Bunun sebebi, üreticilerin hem metrik hem de emperyal (inç) sistemi tek bir metrede birleştirerek küresel standartlarda ürün sunmasıdır.