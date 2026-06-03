Metrobüs arızası vatandaşları isyan ettirdi
Uzunçayır metrobüs durağında sıkça yaşanan arızalardan biri tekrar meydana geldi. Avrupa Yakası'na gidişte yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu.
İstanbul yönetilemiyor...
CHP'li belediyenin yönetiminde olan İstanbul'da ulaşım sorunları her geçen gün artıyor.
Bozulan ve yanan otobüsler, gelmeyen metrobüsler...
Sabah saatlerinde İstanbul'da vatandaşlar, yine bitmek bilmeyen metrobüs kuyruklarında bekledi.
İstanbul'da metrobüs hattında yaşanan aksamalar, vatandaşı isyan ettirdi.
METROBÜS ARIZASI YOĞUNLUĞU İKİYE KATLADI
Sabahın erken saatlerinden itibaren Uzunçayır istikametinden Zincirlikuyu yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.
Metrobüste yaşanan arızalardan biri tekrar meydana geldi.
Avrupa Yakası'na gidiş yönünde yaşanan arıza nedeniyle seferler tek yönden yapılmaya başlandı.
VATANDAŞLAR DAKİKALARCA BEKLEDİ
Arızalanan metrobüs yüzünden vatandaşlar, yolculuğa devam edemedi...
Metrobüsün yol ortasında kalması nedeniyle başka araçlar gelemedi ve vatandaşlar gidecekleri yere de ulaşamadı.
Dakikalarca bekleyen vatandaşlar isyan ederek, her gün aynı çileyi yaşadıklarını söyledi.
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