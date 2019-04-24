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Metrobüs tacizcisini ifşa etti

İstanbul'da metrobüste bir kadını taciz ettiği ve ardından da mastürbasyon yaparak kendisini tatmin ettiği iddia edilen adamın görüntüleri, büyük yankı uyandırdı.

Detay Haber | 24.04.2019 - 09:48..
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İstanbul'da Beylikdüzü yönüne doğru giden metrobüste yaşanan taciz, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"BİZ DEĞİL, SİZ UTANACAKSINIZ"

Bir adamın, oturan bir kadını taciz ettiği ardından da üzerine mastürbasyon yaptığı öne sürüldü. Yaşanan olay sonrası tacizci adamın görüntüleri, "Biz değil siz utanacaksınız." diyen ve tacize uğrayan kadın tarafından saniye saniye kaydedildi.

TWİTTER'DA TT OLDU

Taciz sonrası sosyal medyada #MetrobüsteTacizVar etiketi Trend Topic (TT) oldu.

Metrobüs tacizcisini ifşa etti ViDEO

Metrobüs tacizcisini ifşa etti

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