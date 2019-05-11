Metrobüste yer kavgası

Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde Sefaköy istasyonundan metrobüse binen 2 kişi, yer olmaması nedeniyle araçların birbirine bağlanması sağlayan körüğe geldi.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Burada şahıslar yer nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar küfür etmeye başladı. Tansiyonun bir anda yükseldiği olayda vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı.

Metrobüste körük bölümündeki yer için kavga ettiler İZLE

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Ancak körükte tutulan genç küfür etmeyi sürdürerek, çevresindeki demirlere vurmaya başladı. Uzaklaştırılan gencin karşılık vermeye devam etmesi üzerine körükteki genç, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etmeye başladı. Bir süre birbirlerini tehdit ederek küfürleşen gençleri, vatandaşlar ayırdı.