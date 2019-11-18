MetroPOLL'ün genel seçim anketi

Kamuoyunun nabzını tutan anket şirketleri, son dönemde üst üste veri paylaşmaya başladı.

ORC ve Piar Araştırma'nın ardından MetroPOLL Araştırma da yaptığı son anketi, Twitter hesabında yayınladı.

EYLÜL VE EKİM AYI RAKAMLARI

'Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları' başlığıyla yayınlanan ankette, siyasi partilerin oy oranlarında iki ayda yaşanan değişiklik araştırıldı.

AK PARTİ VE MHP OYLARI YÜKSELDİ

Anketin sonucuna göre AK Parti ile MHP'nin oylarında artış; CHP, İyi Parti ve HDP'nin oy oranlarında ise düşüş görüldü.

AK PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 33,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 40,2

- Ekim 2019 oy oranı: 35,2 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 43,2

CHP

- Eylül 2019 oy oranı 20,3 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 24,6

- Ekim 2019 oy oranı: 19,0 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 23,4

MHP

- Eylül 2019 oy oranı 8,8 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

- Ekim 2019 oy oranı: 9,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 11,9

HDP

- Eylül 2019 oy oranı 9,9 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 12,0

- Ekim 2019 oy oranı: 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,7

İYİ PARTİ

- Eylül 2019 oy oranı 8,7 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 10,5

- Ekim 2019 oy oranı: 7,5 Kararsızların oyu dağıtıldığında: 9,3