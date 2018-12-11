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Mevlana 745. ölüm yıl dönümünde anıldı

Keçiören Belediyesi, tasavvuf alimi ve şair Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anmak için Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde özel bir anma etkinliği düzenledi.

İHA | 11.12.2018 - 10:16..
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Keçiören Belediyesi, öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi, vefatının 745. yılında Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlediği etkinlikle andı.

SEMAZEN GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara duygulu anlar yaşatan Konya Mevlana Sema Grubu’nun önderliğinde semazen gösterisi, ilahi konseri ve tasavvuf müziği eşliğinde şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Mevlana 745. ölüm yıl dönümünde anıldı

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Mesnevi’den beyitler okunduktan sonra Kur’an-ı Kerim tilavetine geçildi. Abidin Özpek tarafından icra edilen Türk Tasavvufi Musikisi konserinin ardından sema programı noktalandı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, etkinliğin düzenlenmesi için koordinasyon sağlayan Konya Mevlana Sema Grubu Başkanı Ayşin Gonca Özçakıl’a teşekkür etti. Çiçek takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla etkinlik sona erdi.

Mevlana 745. ölüm yıl dönümünde anıldı

"MEVLANA, GÖNÜL İNSANIDIR"

Manevi değerlerin yaşatılması için yeni nesli bilinçlendirmek gerektiğini kaydeden Başkan Ak, “Mevlana’nın Cenab-ı Allah’a ruhunu teslim ettiği anı kendisi için bir düğün gecesi, bir Şeb-i Arus olarak görüyor. Bu durumu bir kavuşmak olarak nitelendiriyor. Bu nedenle Mevlana’yı anarken Vuslat Gecesi olarak anıyoruz. Mevlana, gönül insanı olarak tüm dünyayı etkilemiş, tüm dünyada eserleri tercüme edilmiş ve okunmuş bir düşünürdür. Bir din âlimi, filozof ve bilge kişi olan Mevlana’yı rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

Mevlana 745. ölüm yıl dönümünde anıldı

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