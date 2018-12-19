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Mevleviliğin vazgeçilmez enstrümanı: Ney

Üzerindeki yedi deliğin, tasavvufta yedi esma olarak yorumlandığı ney, dinleyenlere huzur veriyor.

AA | 19.12.2018 - 10:53..
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Mevleviliğin vazgeçilmez enstrümanı: Ney

Ney üfleyene nayi, neyzen deniyor. Kamıştan yapılmış en eski müzik aleti ney; tek parça dokuz boğumlu kamışın içinin boşaltılıp, üzerine adına perde denilen peş peşe yedi delik açılmasıyla yapılıyor.

Sarı ve budaklı bir çeşit kamıştan yapılan neyin, ilk ve son boğumuna altın, gümüş veya pirinçten yapılan ve parazvane denilen bilezik takılıyor.

NEYİN MEVLEVİLİKTEKİ YERİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, neyin icadıyla ilgili çok sayıda hikayenin zikredildiğini söyledi.

Mevleviliğin vazgeçilmez enstrümanı: Ney

"ÖNEMLİ YERE SAHİPTİR"

Ali Temizel, "Hazreti Ali'nin o sırrı, susuz bir kuyuya bağırdığı ve daha sonra bu kuyudan çıkan kamışlardan her rüzgar estiğinde bu sırrın etrafa yayıldığı anlatılır. Mesnevi'nin 'Dinle neyden…' diye başlaması ve ilk 18 beytinin neye ayrılması, Mevlevilikte neye farklı ve önemli bir yer kazandırmıştır. Bundan dolayı ney, Mevlevilikte 'nay-ı şerif' olarak bilinmektedir. Bu beyitlerde ilk önce insanın kendi aslından ayrılış hikayesine işaret edilir. Arkasından ayrılık yaşamamış insanın ayrılık derdinin hikayesini anlayamayacağından söz edilir. Aslında herkesin aslına bağlı olacağından, mutasavvıfların insanın ayrılık hikayesini halka anlatmasından, bu sırada herkesin ariflere kendi penceresinden ve kapasitesinden baktığından, insanın içindeki duygu ve düşüncelerinin kendisinin söz ve davranış aynasında ortaya çıktığından dem vurulur" dedi.

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