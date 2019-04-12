taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7963
Euro
6.56085
Altın
1293.41
Borsa
95385.11
Gram Altın
240.932

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin sorusuna çok sert bir dille yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun sözlerinin ardından iki kadın Fransız parlamenter salonu terk etti.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 11:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın aldığı skandal karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" dedi.

CEZAYİR'DE OLANLARI UNUTMADIK

Çavuşoğlu, Fransız parlamenterin konuyla ilgili sorusuna ise sert tepki göstererek "Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar. Türkiye tarafından ya da başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. AİHM'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte yer alan bir olayı soykırım olarak tanımlamak siyasilerin görevi mi? BM kararlarını okudunuz mu? Siz siyasiler tarihle ilgili olaylar hakkında karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Soykırım konusunda Türkiye'ye ders verecek son ülke Fransa'dır. Fransa önce kendi tarihine baksın tepeden ders vermeye bakmasın. Cezayir’de, Fransa’da olanları unutmadık. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama size haddinizi bildirmeye devam edeceğiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar ViDEO

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

9
Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

816
İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

0
Can Bartu hayatını kaybetti

Can Bartu hayatını kaybetti

102
Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

300
Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

228
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir