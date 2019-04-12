Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın aldığı skandal karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" dedi.

CEZAYİR'DE OLANLARI UNUTMADIK

Çavuşoğlu, Fransız parlamenterin konuyla ilgili sorusuna ise sert tepki göstererek "Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar. Türkiye tarafından ya da başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. AİHM'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte yer alan bir olayı soykırım olarak tanımlamak siyasilerin görevi mi? BM kararlarını okudunuz mu? Siz siyasiler tarihle ilgili olaylar hakkında karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Soykırım konusunda Türkiye'ye ders verecek son ülke Fransa'dır. Fransa önce kendi tarihine baksın tepeden ders vermeye bakmasın. Cezayir’de, Fransa’da olanları unutmadık. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama size haddinizi bildirmeye devam edeceğiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar ViDEO