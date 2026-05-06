Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu silahla yaralandı: Durumu ağır

İş insanından üzen haber...

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten, dün akşam saatlerinde silah sesi geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olduğu belirtilen Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

DURUMU AĞIR

Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Emniyet güçleri, olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

HASTANE ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Çavuşoğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaş, gelişmeleri takip etmek için hastaneye akın etti.

Hastane önünde ambulans ve araç yoğunluğu yaşanırken, kalabalığın giderek arttığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, vatandaşların hastane önündeki bekleyişi sürdü.

VALİ HASTANEYE GELDİ

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye gelerek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.