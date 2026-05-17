Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yaşamını yitirdi

Çavuşoğlu Ailesi'ni üzen haber...

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 52 yaşında yaşamını yitirdi.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Alanya’da yardımsever kişiliğiyle tanınan Çavuşoğlu’nun vefatı, kentte büyük üzüntüye neden oldu.

Aydın Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır iş dünyasında faaliyet gösteren ve çevresinde 'Osman Ağa' lakabıyla bilinen Osman Çavuşoğlu’nun oğluydu.

Bölge halkı tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak biliniyordu.

12 GÜNLÜK TEDAVİ SÜRECİ

5 Mayıs akşamı, Alanya’daki akaryakıt istasyonunda bulunan ofisinde ağır yaralı halde bulunan Aydın Çavuşoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak ameliyata alınmıştı.

Çavuşoğlu, o tarihten bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi altındaydı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Olayın ardından hastane önünde büyük bir hareketlilik yaşanmış, çok sayıda vatandaş ve yakınları gelişmeleri yakından takip etmek için hastaneye akın etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, yapılan ilk incelemelerde mevcut delil durumuna göre üçüncü bir kişinin eyleminin bulunmadığı bildirilmişti.

Soruşturma süreciyle ilgili resmi makamların çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

PROGRAMLARINI YARIDA KESİP DÖNDÜ

2013-2014 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı, 2014 ile 2023 yılları arasında da iki dönem Dışişleri Bakanlığı yapan, şu anda NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tedavi altına alınması sürecinde Kazakistan'daki yurt dışı programını yarıda kesip, Türkiye’ye dönmüştü.

CENAZE TÖRENİ 18 MAYIS’TA

Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesinin, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Alanya Türkler Merkez Mezarlığı’nda defnedileceği açıklandı.

Çavuşoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.