AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İl Başkanlığı'nda düzenlendiği basın toplantısında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Uysal Büyükçekmece seçimlerini değerlendirdi VİDEO

"SOYADLARINA BAKILDIĞINDA..."

Bin 500 AK Parti üyesinin seçmen kaydının düşürüldüğünü dile getiren Uysal, "Ayrıca soyadlarına bakıldığında AK Parti'ye oy verdikleri kolayca tespit edilebilen 3 bin 92 seçmenin kaydı düşürülmüş" ifadelerini kullandı.

4 BİN 200 KİŞİLİK FARK VAR

Mevlüt Uysal'ın açıklamalarından satır başları;

"Nihayetinde savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır.

Şimdi biz seçmen listesinin askıya çıktığı süreç içerisinde ve devamında seçimler neticesinde ortaya çıkan tabloda baktığımız zaman, ilçe belediye başkanlığında 4 bin 200 civarında bir fark söz konusu.

SEÇMEN LİSTESİNDEN DÜŞÜRÜLENLER...

Ama burada seçmen listesinden düşürülen yaklaşık 4 bin civarında bir seçmen var.

Bunun bin 500'ü AK Parti üyesi. İtiraz ve güncelleme esnasında biz yaklaşık 850-900 üyemize ulaşmışız.

Ancak 541 üyemize ulaşım bilgileri değiştiği için biz ulaşamamışız. Ama burada toplamda 3 bin 92 seçmenden de baktığımız zaman diğer kaydı düşürülen seçmenlerin de soyadı tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit ediliyor.

OPERASYON YAPILMIŞ

Yani bu kişiler de seçmen listesinden düşürülürken bu şekilde bir usulle, yani AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapılmış.

Buna baktığımız zaman bu herhangi bir seçmen kaydırması değil, AK Parti üyelerinin seçim listesinden çıkarılması."