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Mezarlıktan duyulan kadın çığlığı panik yarattı

Adıyaman’da, mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri, gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.

İHA | 30.03.2020 - 09:07..
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Adıyaman Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA ARAMA

Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak, olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı.

Mezarlıktan duyulan kadın çığlığı panik yarattı

HERHANGİ BİR ŞEY ÇIKMADI

Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri, burada bulunan üstü kapalı tabutlarında kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Mezarlıktan duyulan kadın çığlığı panik yarattı

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Mezarlıktan duyulan kadın çığlığı panik yarattı

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