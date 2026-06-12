Mezuranın ucundaki hareketli metal parça meğer bu işe yarıyormuş

Çoğu insan, bir şerit metreyi eline aldığında ucundaki metal plakanın gevşek olduğunu fark eder ve bunun bir imalat hatası olduğunu düşünür.

Oysa bu hareket, her türlü ölçüm işleminde hata payını sıfıra indirmek için özel olarak tasarlanmış kritik bir mekanizmadır.

Kendi kalınlığını telafi ediyor

Şerit metrenin ucundaki metal parçanın hareket etmesinin temel sebebi, metalin kendi kalınlığının ölçümlere karışmasını engellemektir.

Bandı bir duvara yaslayarak ölçüm yaptığınızda, metal parça içeriye doğru hareket ederek kendi kalınlığını içeri alır.

Bandın ucunu bir tahtanın veya nesnenin kenarına takarak ölçüm yaptığınızda, parça dışarı doğru hareket ederek kalınlığını telafi eder.

Bu sayede şerit metre, ölçüm sırasında ekstra milimetreler eklemeden veya çıkarmadan her iki durumda da net bir sonuç vermenizi sağlar.

Neden sabit değil?

Eğer bu metal uç sabit olsaydı, her ölçümde metalin kalınlığı kadar küçük bir hata payı oluşurdu.

Marangozluk veya inşaat gibi hassasiyet gerektiren işlerde, birkaç milimetrelik bu fark bir kesimin hatalı olmasına veya bir parçanın yerine oturmamasına neden olabilir.