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MFÖ, CSO ile aynı sahneyi paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği MFÖ, sevilen şarkılarını başkentlilerle beraber seslendirdi.

AA | 27.03.2019 - 10:09..
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Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Ankaralılara müzik ziyafeti sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, MFÖ'ye, Turhan Yükseler şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti.

MFÖ, CSO ile aynı sahneyi paylaştı

EN GÜZEL ŞARKILARINI SESLENDİRDİLER

Mazhar Alanson, Ankara'da olmaktan ve CSO ile sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, "Ali Desidero", "Ele Güne Karşı", "Diday Diday Day", "Mazeretim Var Asabiyim Ben", "Sarı Laleler" gibi sevilen şarkılarını, seyirci ile beraber seslendirdi.

MFÖ, CSO ile aynı sahneyi paylaştı

MFÖ, CSO ile aynı sahneyi paylaştı

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