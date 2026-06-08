MHP Konya il teşkilatı feshedildi

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MHP'de kabuk değişimi devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin bir başka il teşkilatında yaşanan değişimi daha duyurdu.

KONYA İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Açıklamaya göre Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün ilgili maddesi uyarınca feshedildi.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı.

GÖREVDEN ALINAN İLK BAŞKANI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Konya teşkilatının feshedilmesiyle birlikte MHP'de son iki ay içerisinde görevden alınan il teşkilatlarının sayısı 15'e yükseldi.

Süreç, 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle başlamıştı.

DAHA ÖNCE FESHEDİLEN TEŞKİLATLAR

İstanbul'un ardından Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Antep, Malatya, Isparta ve Urfa il teşkilatları da parti yönetiminin kararıyla feshedilmişti.