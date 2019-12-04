MHP, muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu

AK Parti tarafından Meclis'e getirilen kanun teklifinde, 15 termik santrale filtre takmama konusunda 2.5 yıl daha erteleme hakkı getiriliyordu.

Kamuoyunda tepkilere neden olan teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto etmesiyle son geri döndü.

Erdoğan, bu konuda kararlılığını yineledi ve filtre takılmaması durumunda termik santrallerde yeniden ihale yapılabileceğini söyledi.

MHP, tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP'li vekil muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu ViDEO

OYLAMAYA MUHALEFETTEN 35 KİŞİ KATILDI

"Bacalarla ilgili açıklamanız sonrasında teklife olumlu oy verdiniz, eleştirildiğiniz nokta burası." sözleri üzerine konuşan MHP'li Sefer Aycan, "54 maddenin içindeki bir madde termik santralle ilgili. Paketin tümüyle ilgili oylamaya katıldım. Parti grubumuzun aldığı bir karar var. Düzenlemede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, termik santrallere filtre yapılmasıyla ilgili bir takvim yayınlıyor. Termik santrallerle hava kirliliği üzerine hiç konuşmayanları, o gün gelmeyenleri sorgulamak lazım. Oylamaya muhalefetten 35 kişi katılmış." ifadelerini kullandı.