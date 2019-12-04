taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7423
Euro
6.3591
Altın
1476.56
Borsa
107084.64
Gram Altın
272.669
Bitcoin
41376.71

MHP, muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu

Sosyal medyada termik santral konusunda sıkı bir propaganda yapmaya kalkan muhalefet milletvekillerinin, Meclis'teki oylamaya katılmadığı ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber | 04.12.2019 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
MHP, muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu

AK Parti tarafından Meclis'e getirilen kanun teklifinde, 15 termik santrale filtre takmama konusunda 2.5 yıl daha erteleme hakkı getiriliyordu.

Kamuoyunda tepkilere neden olan teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto etmesiyle son geri döndü.

Erdoğan, bu konuda kararlılığını yineledi ve filtre takılmaması durumunda termik santrallerde yeniden ihale yapılabileceğini söyledi.

MHP, tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP'li vekil muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu ViDEO

OYLAMAYA MUHALEFETTEN 35 KİŞİ KATILDI

"Bacalarla ilgili açıklamanız sonrasında teklife olumlu oy verdiniz, eleştirildiğiniz nokta burası." sözleri üzerine konuşan MHP'li Sefer Aycan, "54 maddenin içindeki bir madde termik santralle ilgili. Paketin tümüyle ilgili oylamaya katıldım. Parti grubumuzun aldığı bir karar var. Düzenlemede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, termik santrallere filtre yapılmasıyla ilgili bir takvim yayınlıyor. Termik santrallerle hava kirliliği üzerine hiç konuşmayanları, o gün gelmeyenleri sorgulamak lazım. Oylamaya muhalefetten 35 kişi katılmış." ifadelerini kullandı.

MHP, muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

289
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

267
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

120
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

174
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

101
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

51
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir