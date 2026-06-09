MHP'de 3 ilde daha teşkilat değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi, üç ilde daha teşkilat yapısında değişikliğe gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının mevcut yönetimlerinin görevden alındığı ve yerlerine yeni il başkanlarının atandığı duyuruldu.

TEŞKİLATLAR TÜZÜK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA FESHEDİLDİ

Yazılı açıklama yapan Yalçın, parti tüzüğünün ilgili maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda üç ildeki teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Açıklamada, söz konusu kararın parti teşkilatlarının daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

MHP yönetiminin, teşkilat yapısındaki değişiklikleri parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği belirtildi.

ÜÇ İLE YENİ İL BAŞKANLARI GÖREVLENDİRİLDİ

Fesih kararının ardından aynı yetki kapsamında yeni görevlendirmelerin de yapıldığı açıklandı.

Buna göre;

Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol,

Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz,

Kocaeli İl Başkanlığı görevine ise Enes Emengen atandı.

Yeni görevlendirilen il başkanlarının kısa süre içerisinde teşkilat çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

PARTİDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

MHP'nin son dönemde çeşitli illerde teşkilat çalışmalarını gözden geçirdiği ve yerel düzeyde parti faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik adımlar attığı biliniyor. Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen bu değişikliklerin de teşkilatların sahadaki etkinliğini artırmaya yönelik bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Parti yönetiminin önümüzdeki dönemde teşkilat çalışmalarını yakından takip etmeyi sürdüreceği ve ihtiyaç duyulan bölgelerde benzer düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.