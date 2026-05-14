MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün ilgili maddesi uyarınca Malatya il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.
SEMİH YALÇIN DUYURDU
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gaziantep ve Bingöl'ün ardından bugün de Malatya il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.
YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU
Yalçın, MHP Malatya İl Başkanlığı görevine Tugay Şengönül'ün atandığını duyurdu.
Malatya İl Başkanı olarak Gökhan Gök görev yapıyordu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)