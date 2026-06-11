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MHP'de bu kez Adana İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte partinin feshedilen il teşkilatı sayısı 21 oldu.

Furkan Can Furkan Can
MHP'de bu kez Adana İl Teşkilatı feshedildi
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Siyasetin gündemi yoğun...

Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

SEMİH YALÇIN DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Semih Yalçın, her iki kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

İL BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI

Yalçın, alınan kararla birlikte MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını da açıkladı.

FESHEDİLEN İL SAYISI 21 OLDU

MHP'de Adana il teşkilatının görevden alınmasıyla birlikte görevi sonlandırılan il sayısı 21'e yükselmiş oldu.

Daha önceki süreçte, İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak , Kocaeli ve Manisa teşkilatları görevden alındı.

PARTİDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

MHP'nin son dönemde çeşitli illerde teşkilat çalışmalarını gözden geçirdiği ve yerel düzeyde parti faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik adımlar attığı biliniyor.

Parti yönetiminin önümüzdeki dönemde teşkilat çalışmalarını yakından takip etmeyi sürdüreceği ve ihtiyaç duyulan bölgelerde benzer düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi