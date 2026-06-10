MHP, Manisa İl Teşkilatı feshedildi

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Siyasette hareketli günler...

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Yalçın, MHP Isparta İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını duyurdu.

SEMİH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır.”

FESHEDİLEN TEŞKİLAT SAYISI 17 OLDU

MHP’nin İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa, Konya ve Kilis il teşkilatlarının ardından Manisa ile birlikte feshedilen teşkilat sayısı 17’ye yükseldi.