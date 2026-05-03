MHP'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' paylaşımı

Bugün '3 Mayıs Milliyetçiler Günü'...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu özel gün dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

MHP PAYLAŞTI

Mesajda günün önemine dikkat çekildi; 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlandı.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile partinin kurucu başkanı merhum Alparslan Türkeş'in birlikte fotoğrafının yer aldığı kırmızı ay yıldızlı bir de görsel paylaşıldı.

BAHÇELİ'NİN SÖZÜ YER ALDI

Görselde Devlet Bahçeli'nin imzasını taşıyan sözü yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yaptığı açıklamada, "3 Mayıs, tutuklamaları ve tek parti iktidarını protesto eden binlerce Milliyetçi gencin yürüyüşünü ve dayanışmasını simgeleyen gündür." dedi.