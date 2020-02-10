MHP'den İdlib saldırısı açıklaması

Suriye'nin İdlib şehrinde, Esad güçlerinin saldırısında 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

Gelen şehit ve yaralı askerlerimizin haberlerinden sonra, birçok kesimden başsağlığı mesajı yayınlandı.

"ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, YARALILARIMIZA ŞİFA DİLİYORUZ"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımda, "İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimiz şehit düşmüş, 5 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.