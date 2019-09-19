MHP'li Başkan'dan HDP'li Başkan'a ziyaret

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Iğdır'da oldukça ilginç bir tablo ortaya çıktı. Merkez ilçeyi HDP yüzde 50'lik bir oyla kazandı. MHP ise yüzde 46 oyla ikinci parti oldu.

Karakoyunlu ilçesini MHP kazanırken; Aralık ilçesinde AK Parti, Tuzluca ilçesinde Saadet Partisi kazandı.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İL BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARETE GİTTİ

Bu tablonun ardından geride bıraktığımız günlerde ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Karakoyunlu ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Bayram Ballı, Merkez ilçe Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'u makamında ziyaret etti. Bu görüşme sosyal medyada oldukça ses getirdi.